Авторы культовой российской игры "Корсары" собирают деньги на продолжение

Читайте также

Авторы культовой российской игры "Корсары" собирают деньги на продолжение

262

Фото: © Wikipedia.org

Для этих целей разработчики видеоигры запустили специальную краудфандинговую кампанию.

Компания Black Sun Game Publishing объявила о начале сбора денег на создание игры "Корсары: Чёрная метка". Краудфандинговая кампания открылась на площадке QIWI Fundl.

По словам разработчиков, они планируют собрать два миллиона рублей на создание игры. Участники кампании, которые внесли более 900 рублей, получат доступ к закрытому бета-тестированию игры.

Сейчас игра создаётся исключительно для ПК. Разработчики обещают делиться новыми подробностями о проекте в процессе его создания.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×