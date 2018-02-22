Компания Sony хочет разорить геймеров. Началась крупная распродажа игр для PS4

Читайте также

Компания Sony хочет разорить геймеров. Началась крупная распродажа игр для PS4

861

Фото © Flickr/Leon Terra

Японская корпорация в очередной раз обновила скидки на ряд крупных игр, мимо которых невозможно пройти.

Компания Sony начала новую распродажу в цифровом магазине PlayStation Store. Теперь геймерам доступно множество крупных игр со скидками.

Что купить:

  • Yakuza Kiwami — 999 рублей
  • Sniper Elite 4 — 1599 рублей
  • Just Cuase 3 — 574 рубля
  • Mafia 3 — 999 рублей
  • Metro Redux — 539 рублей

Распродажа продлится до 8 марта.

К сожалению, это пока единственная распродажа среди компаний — производителей консолей. Американская Microsoft и японская Nintendo пока не балуют поклонников видеоигр, чем рискуют потерять лояльность аудитории.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×