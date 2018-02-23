Sony поздравила россиян с 23 Февраля. Компания сравнила PlayStation 4 с ребёнком

Российское подразделение компании Sony нарисовало различные граффити в честь праздника.

Sony PlayStation Россия в честь 23 февраля запустила рекламную кампанию "Любимая, спасибо за PS4". Эта надпись появилась в некоторых городах России на столбах, гаражах и детских площадках.

По своей стилистике и содержанию надписи подражают традиционным для России "граффити" возле роддомов, где мужчины благодарят женщин за рождение ребенка Sony

Создатели кампании заявили, что идея появилась из-за возросшей в последнее время популярности имени Соня.