Геймеры жалуются на YouTube. Сервис спойлерит популярную игру

Поклонникам God of War придётся избегать некоторых запросов даже в поисковой системе Google.

Американский писатель Джулиан Санчес предупредил, что алгоритмы поиска Google и YouTube в качестве результатов могут автоматически выдавать спойлеры к новой игре God of War. Санчес рекомендует ничего не искать по соответствующему запросу, если вы не хотите испортить впечатление от игры.

Журналисты The Verge подтвердили информацию о том, что в автоматическом заполнении Google могут попадаться спойлеры к важным сюжетным поворотам. Также иногда всплывает информация о битвах с боссами.

Напомним, игра God of War вышла 20 апреля. Она эксклюзивно доступна на PlayStation 4.