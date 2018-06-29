Сценарист "Американских богов" снимет фильм по комиксам

Студия Sony начала работу над полнометражным фильмом "Фэйт". Он станет экранизацией комикса издательства Valiant.
Сценарий адаптации напишет Мария Мельник. Она работала над сериалами "Американские боги" и "Чёрные паруса". Тоби Джаффе и Нил Х. Мориц спродюсируют проект совместно с Дэном Минтцем. В ближайшее время будет выбран режиссёр.
Фэйт Хербет, известная под псевдонимом Зефир, дебютировала в первом выпуске комикса Harbinger в 1992 году. Она мало похожа на супергероиню в привычном понимании. Корпулентная девушка, она обожает фантастику и поп-культуру и отличается оптимистичным взглядом на мир.
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