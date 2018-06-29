Стивен Спилберг снимет сериал по мотивам культовой игры Halo

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Стивен Спилберг снимет сериал по мотивам культовой игры Halo

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Фото: © Chris Pizzello/Invision/AP

Showtime всё же заказала шоу на основе игровой вселенной. Команда уже начала работу.

Канал Showtime заказал производство десяти эпизодов фантастического сериала по мотивам Halo. Шоу будет основано на популярной одноимённой видеоигре.

Сценарий напишет Кайл Киллен ("Пробуждение"). Проектом занимается компания Amblin TV Стивена Спилберга и Microsoft. Руперт Уайатт, режиссёр фильма "Восстание планеты обезьян" и сериала "Изгоняющий дьявола", поставит несколько эпизодов и спродюсирует адаптацию.

Создатели планируют начать съёмки в 2019 году. Точной даты выхода пока нет.

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