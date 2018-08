Вышла новая игра по мотивам "Властелина колец"

По словам разработчиков, на этот раз геймеры смогут поучаствовать в масштабной битве с Сауроном.

В раннем доступе Steam вышла новая игра по вселенной "Властелина колец". Это карточная стратегия — она получила название The Lord of the Rings: Living Card Game.

Особенности игры заключаются в том, что механика основана на настольной карточной игре Fantasy Flight. Геймеры смогут создавать собственные колоды из огромного количества карт. Всего в игре будет три героя и пять квестов, а экономическая система позволит открывать новые задания и карты.

В будущем разработчики обещают добавить в игру полноценную сюжетную кампанию. Сейчас игру можно купить за 195 рублей.