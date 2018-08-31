Мстителей сравнили с героями сериала "Воронины"

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Мстителей сравнили с героями сериала "Воронины"

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Фото: © соцсети

Соответствий оказалось настолько много, что фанатка начала сомневаться, кто и где черпал вдохновение.

Пользовательница "Твиттера" под псевдонимом Альба сравнила персонажей российского телесериала "Воронины" и киновселенной Marvel. Оказалось, что герои ситкома очень похожи на персонажей из трилогии фильмов про Тора и других жителей Асгарда, которые также появлялись в фильме "Мстители".

Фанатка опубликовала четыре коллажа. На них можно увидеть сходство. В частности, Костя похож на бога обмана и коварства Локи. Его брат Лёня — на бога грома и бури, главного наследника асгардского престола Тора.

Кроме того, их отец Николай Петрович похож на повелителя Асгарда и отца всех людей и богов Одина. А его супруга Галина Ивановна — на жену Одина, покровительницу домашнего очага Фриггу.

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