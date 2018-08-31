Авторы "Мстителей" показали, как создавались спецэффекты в "Войне бесконечности"

В студии решили раскрыть секреты, которые применялись во время работы над сценой битвы с Таносом.

В Сети появилось новое видео, в котором нам показали, как создавались спецэффекты в сцене битвы с Таносом на его родной планете в фильме "Мстители: Война бесконечности". Также в этом видео показали момент с исчезновением Дракса.

Оказалось, что поединок Человека-паука и Железного человека с Куллом Обсидианом полностью был сделан с помощью использования компьютерной графики. С каждой новой лентой Marvel используется всё больше спецэффектов.

Напомним, фильм "Мстители: Война бесконечности" вышел 23 апреля 2018 года.