Эминем записал саундтрек для фильма "Веном"

Американский рэпер Эминем выпустил новый альбом. Он получил название Kamikaze.
.@VenomMovie pic.twitter.com/TBPdhaf2WR— Marshall Mathers (@Eminem) August 30, 2018
Всего в треклист вошло 13 композиций. Последняя из них стала саундтреком к фильму "Веном". Лента должна выйти в ноябре 2018 года.
Новый альбом Эминема стал вторым за последние два года и десятым в его карьере. В записи альбома приняли участие канадская певица Джесси Рейез, продюсер Пол Розенберг, рэпер Джойнер Лукас, а одним из исполнительных продюсеров выступил Dr. Dre.
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