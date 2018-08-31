Эминем записал саундтрек для фильма "Веном"

Популярный рэпер выпустил песню вместе со своим новым альбомом, который получил название Kamikaze.

Американский рэпер Эминем выпустил новый альбом. Он получил название Kamikaze.

Всего в треклист вошло 13 композиций. Последняя из них стала саундтреком к фильму "Веном". Лента должна выйти в ноябре 2018 года.

Новый альбом Эминема стал вторым за последние два года и десятым в его карьере. В записи альбома приняли участие канадская певица Джесси Рейез, продюсер Пол Розенберг, рэпер Джойнер Лукас, а одним из исполнительных продюсеров выступил Dr. Dre.