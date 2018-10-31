Red Dead Redemption 2 побила рекорд индустрии развлечений в первые дни продаж

Игра от Rockstar принесла самую большую прибыль в 2018 году и обошла по этому показателю даже "Мстителей".

Red Dead Redemption 2 за первые три дня принесла Rockstar 725 миллионов долларов. Это лучший показатель для индустрии развлечений в 2018 году. Об этом сообщает The Next Web.

Отмечается, что Red Dead Redemption 2 обошла фильм Marvel "Мстители: Война бесконечности" (640 миллионов долларов). Также это второй лучший показатель за всю историю индустрии развлечений. Самый успешный запуск был у игры Grant Theft Auto V в 2013 году от той же Rockstar, она принесла компании в первые дни продаж более миллиарда долларов.

Red Dead Redemption 2 стала доступна в пятницу, 26 октября, на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Возможно, в будущем она появится и на ПК. Отмечается, что игра стала прорывной в плане графики и геймплея.