Что известно о Call of Cthulhu — новой игре во вселенной жуткого Лавкрафта

30 октября 2018 года вышла Call of Cthulhu — приключенческая игра студии Cyanide, которую издала компания Focus Home Interactive. Действие хоррора развивается во вселенной писателя Говарда Филлипса Лавкрафта, создавшего культовые "Мифы Ктулху". Рассказываем всё, что известно о новой Call of Cthulhu: от сюжета до оценок зарубежной прессы.

Что это за игра

Что же касается самого Ктулху, то это загадочное божество из пантеона "Мифов Ктулху". На вид владыка миров, спящий на дне Тихого океана, различными частями тела подобен дракону, осьминогу и человеку. Впервые божество упоминается в рассказе 1928 года "Зов Ктулху" американского писателя и журналиста Говарда Филлипса Лавкрафта, работавшего в жанрах ужасов и мистики.

Ктулху способен воздействовать на разум людей, однако его способности заглушаются толщей воды, поэтому подвластными ему остаются только сновидения особо чувствительных людей. В "Зове Ктулху" сны, напускаемые божеством, ужасают видевших их и порой доводят до сумасшествия. Вся история человечества представляется для Ктулху лишь мигом. Почитатели этого божества убеждены в великом могуществе своего идола — гибель цивилизации представляется им весьма вероятным, хотя и незначительным последствием пробуждения Ктулху.

Call of Cthulhu — этот ролевая хоррор-игра с элементами квеста. Действие жуткой истории разворачивается в 1920-х годах. Главным героем Call of Cthulhu выступает Эдвард Пирс — бывший ветеран войны и опытный частный сыщик. Он прибыл на таинственный остров Даркуотер вблизи американского города Бостон (штат Массачусетс), на котором ему предстоит разгадать таинственное убийство семьи Хокинс.

Кто её сделал

Новой игрой Call of Cthulhu занималась французская студия Cyanide, основанная 18 лет назад бывшими сотрудниками компании Ubisoft. Самый известный проект студии — серия симуляторов спортивного менеджмента Pro Cycling Manager. Помимо этого, французская компания работала над ролевой игрой по мотивам серии книг Дж. Р.Р. Мартина "Песнь Льда и Пламени", которая вышла в 2012 году под названием Game of Thrones. Разработчики создали фэнтезийный боевик с элементами ролевой игры Of Orcs and Men, серию Styx про выдающегося гоблина, который является мастером скрытности, а также Loki: Heroes of Mythology и Blood Bowl.

За что хвалят и ругают

Средняя оценка новой игры Call of Cthulhu составляет 67 баллов из 100 возможных. Мнение зарубежной прессы разделилось, тем самым называя игру отличным хоррором, который не лишён недостатков. Большинство критиков сошлись во мнении, что разработчикам из студии Cyanide удалось создать пугающую атмосферу и продуманное повествование, однако когда дело доходит до технического исполнения, то игра Call of Cthulhu испытывает проблемы.

Издание FANDOM решило разделить игру на две половины: с одной стороны, геймеры получат приятные головоломки с налётом ужаса, а с другой — выбор во время игры вообще ни на что не влияет, в то время как нарративный дизайн, по словам журналистов, оставляет желать лучшего. При этом автор рецензии на New Game Network порекомендовал поклонникам Call of Cthulhu как отличный пример приключенческого хоррора, однако геймерам всё же придётся мириться с большим количеством недостатков. Журналист издания We Got This Covered пишет, что, несмотря мрачную атмосферу, а также интересный нарратив, некоторые технические и дизайнерские проблемы, вроде длительных загрузок, кривой анимации лиц и плохо обыгранных головоломок, ухудшают восприятие лавкрафтовского хоррора и в конечном счёте удерживают игру от достижения истинного величия".

Среди плюсов — гнетущая атмосфера и захватывающие головоломки, среди минусов — плохая графика и отсутствие уникальных идей по сравнению с оригинальной игрой студии Headfirst Productions — Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth, которая вышла в 2005 году.

Где играть и сколько займёт времени

Новая игра серии Call of Cthulhu доступна на консолях PlayStation 4 и Xbox One, а также на персональных компьютерах под управлением операционных систем Windows и Mac. На консолях игру можно приобрести за 4099 рублей, в то время как на сервисе цифровой дистрибуции Steam хоррор обойдётся вам лишь в 1499 рублей. Судя по некоторым негативным отзывам, которые констатируют наличие в игре ряда технических неполадок, покупать игру за полную её стоимость на консоли не нужно, иначе можно намного сильнее разочароваться, поэтому, если хочется играть в новую Call of Cthulhu прямо сейчас, лучше это сделать на персональном компьютере или же дождаться распродажи.

По словам разработчиков из студии Cyanide, прохождение основной сюжетной кампании новой игры Call of Cthulhu займёт от 12 до 15 часов. Несмотря на это, геймеры смогут сделать этот процесс длиннее, однако зависеть это будет от нескольких факторов: например, от уровня безумия игры, на который будет влиять правильный или неправильный выбор игрока. Уровень безумия, в свою очередь, будет открывать геймерам новые грани игры и давать возможность узнать что-то новое, поэтому геймеры смогут прожить одну и ту же историю абсолютно различными способами.

Аналоги

Если же вам покажется мало Call of Cthulhu, то есть ещё несколько игр в жанре хоррора, которым следует уделить своё внимание. Самой главной игрой в этом списке будет Outlast — проект, который принято считать самой страшной игрой за последние несколько лет. Суть игры Outlast заключается в том, что главный герой попадает в психиатрическую больницу, где нужно будет заснять на камеру всё то безумие, которое происходит в этом кровавом месте. Для геймера весь процесс будет протекать как раз в объективе, в то время как вокруг будет просто тихий ужас: сумасшедшее количество крови, отрубленные конечности, а также постоянное чувство страха. Эффект погружения, которого удалось добиться разработчикам, впечатляет.

Также уделить время можно игре Alien: Isolation. Как понятно из названия, события боевика развиваются во вселенной "Чужого". Разработчикам удалось перенести в мир игры всё то, за что мы любим культовые фильмы: страх перед инопланетным охотником, многократно превосходящим тебя в силе и скорости. Главный герой может чувствовать себя уверенно перед любым врагом, но, как только на экране появляется Чужой, геймерам тут же стоит задуматься о том, чтобы побыстрее где-то скрыться, иначе они будут почти моментально уничтожены, если не будут обладать смертоносными умениями и соответствующим вооружением.

Само собой, говоря о Ктулху, нельзя не вспомнить и про игру 2005 года, которая также рассказывала про эту вселенную. Речь идёт о хорроре Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth. По сути, это лучшая игра по мотивам творчества знаменитого писателя Говарда Филлипса Лавкрафта. Ролевая игра рассказывает о борьбе обычного человека с собственными демонами, а также с рыболюдьми и чудищами со дна морского. Главный герой игры — детектив Джек Уолтерс — вышел из психиатрической больницы. Всё, о чём он мечтал, — заняться непыльной работёнкой, однако вместо слежки за неверными жёнами судьба уготовила ему головокружительное приключение в портовом городке Иннсмут — месте, от которого кровь стынет в жилах.