Эмили Ратаковски на кровати показала грудь

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Эмили Ратаковски на кровати показала грудь

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Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP

Американская модель продемонстрировала нижнюю часть своей груди, которую видно из-под короткой футболки.

Эмили Ратаковски продолжает завоёвывать сердца пользователей "Инстаграма". Буквально днём ранее модель опубликовала новые шикарные фотографии, на которых продемонстрировала часть своей груди.

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Laundry day

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

В подписи к фото Ратаковски указала, что сегодня "день прачечной". Таким образом модель намекнула, что якобы все "нормальные" вещи находятся в стирке, а на фото она в том, что смогла найти на замену у себя в шкафу.

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Laundry day

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Фото сделаны на кровати. На одном снимке Ратаковски стоит на коленях, на втором ­— в полный рост. За свою модельную карьеру Ратаковски работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, а также с агентством Ford Models.

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