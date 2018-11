Microsoft готовится порадовать геймеров-владельцев Xbox One

В сентябре американская корпорация объявила, что в ближайшее время пройдёт презентация новых проектов.

Компания Microsoft продолжает подогревать интерес к шоу X018. В рамках этого мероприятия разработчики должны будут показать новые долгожданные игры.

Представители Microsoft заявили, что на мероприятии будут озвучены крупные новости по поводу PUBG. Помимо всего прочего, разработчики представят первое дополнение The Forge для Shadow of the Tomb Raider. Также важным пунктом этого шоу будет новая порция подробностей об игре State of Decay 2.

Напомним, X018 будет проходить в ночь на 11 ноября.