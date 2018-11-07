Blizzard пока не планирует выпускать Warcraft 4

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Blizzard пока не планирует выпускать Warcraft 4

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Фото: © Blizzard

Несмотря на это, в будущем планы у разработчиков могут кардинально измениться и они начнут работу над этим проектом.

Старший продюсер компании Blizzard Пит Стилвелл дал интервью изданию GameSpot. Он заявил, что в настоящий момент фирма не планирует работать над продолжением классической игры Warcraft.

Также он рассказал, что в будущем у компании могут поменяться планы. Таким образом, разработчики могут начать работать над четвёртой частью культовой серии. В настоящий момент команда плотно занята разработкой Warcraft III: Reforged — обновлённой версии проекта.

Выйти Warcraft III: Reforged должна в 2019 году. Более конкретная дата будет озвучена позже.

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