Привычная пачка соды теперь похожа на iPhone. Она тоже отрастила чёлку

Башкирская содовая компания продемонстрировала в Instagram новый дизайн привычной любому россиянину пачки соды пищевой.

Теперь у картонной коробки массой 500 граммов есть долгожданный клапан. Он упростит процесс открывания коробки. Внешне новинка напоминает чёлку, как у нового iPhone.

Фирма в декабре 2018 года планирует завершить процесс поэтапной модернизации. Один из результатов — появление более удобной упаковки. Общий объём инвестиций в проект — 1,3 миллиарда рублей.

Производитель уверен, что покупатели обязательно оценят новинку. При этом привычный дизайн и качество никак не пострадали. Представители компании считают, что новая упаковка позволит расширить и рынки сбыта. В настоящий момент российская сода в оранжевой упаковке продаётся в Литве, Китая, Германии и ОАЭ.