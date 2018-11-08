Правительство Китая следит за людьми по походке

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Правительство Китая следит за людьми по походке

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Фото: © Watrix

Система, которая позволяет опознавать человека по тому, как он передвигается, теперь доступна для местной полиции.

Искусственный интеллект способен идентифицировать людей по походке. Также система следит за параметрами тела. ИИ уже используют в Шанхае и Пекине.

Разработчики рассказали о том, что система способна распознавать человека на дистанции, которая не превышает 50 метров. Это происходит даже тогда, когда у человека не видно лица.

От ИИ невозможно укрыться даже в том случае, если человек решит специально изменить походку. Дело в том, что система создаёт математическую модель передвижения по данным о теле человека. Это делается на основании видеозаписи. Сейчас данные приходится загружать вручную в компьютер.

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