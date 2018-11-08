Фильм по мотивам сериала "Во все тяжкие" сочли ужасной идеей

Кинокритик Стюарт Хэритэдж высказался по поводу идеи создать полнометражный фильм по сериалу "Во все тяжкие". Он заявил, что это ужасная и циничная идея. Об этом сообщает The Guardian.
Критик считает, что "Во все тяжкие" стал успешным проектом именно благодаря формату сериала. Он позволил авторам шоу за 50 эпизодов раскрыть характер и мотивацию Уолтера Уайта, главного героя сериала.
Критик считает, что "Во все тяжкие" может стать жестоким и головокружительным фильмом, однако он будет абсолютно поверхностной работой. Информация о том, что сериал получит продолжение в виде полнометражного фильма, появилась накануне. Проектом занимается создатель оригинального шоу Винс Гиллиган.
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