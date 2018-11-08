Авторы Final Fantasy XV из-за убытков не смогут обновить игру

Разработчики Square Enix провели специальную трансляцию по игре Final Fantasy XV. Команда рассказала, что она отменяет выход трёх сюжетных дополнений для игры: эпизод "Ноктис", эпизод "Араней", эпизод "Лунафрей".
Разработчики пока планируют только одно дополнение. Речь идёт об эпизоде "Ардин". Релиз должен состояться в марте 2019 года.
Ранее сообщалось, что из команды ушли ключевые разработчики. Руководитель проекта Хадзиме Табата покинул Square Enix и основанную в начале года Luminous Productions. Это произошло на фоне финансового отчёта — сейчас фирма переживает финансовый кризис, у компании серьёзные убытки.
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