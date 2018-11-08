В работе Instagram произошёл глобальный сбой

Больше всего на сбои в работе популярной социальной сети жалуются пользователи в США и Великобритании.

8 ноября в некоторых странах мира начались проблемы в работе социальной сети Instagram. Информация об этом появилась на странице сервиса Downdetector.

Проблемы в работе сервиса наблюдаются с 18:00 по московскому времени. Больше всего на сбои в работе соцсети начали жаловаться жители США и Великобритании. Помимо всего прочего, с неполадками столкнулись также пользователи в Австрии, Германии, Франции, Греции, Испании и других странах.

Что же касается России, то здесь чаще других о сбоях сообщают пользователи в Москве.