Amazon выпустила голосовой помощник Alexa на Windows 10

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Amazon выпустила голосовой помощник Alexa на Windows 10

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Фото: © Twitter / PCMag

В настоящий момент приложение доступно для загрузки в Microsoft Store в США, Германии и Великобритании.

Компания Amazon запустила голосового помощника Alexa для операционной системы Windows 10. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Голосовой помощник позволит устанавливать напоминания, воспроизводить музыку, управлять календарём, а также решать другие задачи. Вызывать помощника можно с помощью голоса.

В настоящий момент приложение доступно в магазине Microsoft Store. Сервис пока работает в трёх странах — США, Германии и Великобритании. Запуск на других рынках ожидается в 2019 году.

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