Назван главный победитель кинофестиваля "Улыбнись, Россия!"

Фильм снял российский режиссёр Марюс Вайсберг. Лента получила приз в номинации "За самую весёлую, острую, умную комедию". Награду режиссёру вручили Аркадий Инин (заслуженный деятель искусств РФ) и Алла Сурикова (президент фестиваля).
Приз "За лучшую короткометражную комедию" получила лента "Взятка". Приз прессы и киноведов получил фильм "Ёлки новые", а награду "За самую детскую комедию" получила лента "Бегство рогатых викингов".
Напомним, фестиваль "Улыбнись, Россия!" — это ежегодный смотр комедийных и музыкальных фильмов, который проводился с 2000 года в различных городах России. С 2012 года его постоянной площадкой стал город Тула.
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