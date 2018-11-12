Некрасивый, как Земфира: рэпер FACE выпустил новую песню

Российский рэпер FACE (Иван Дрёмин) выпустил новый трек. Песня получила название "Земфира". Отрезок из этого трека артист ранее показывал на своей странице в "Инстаграме".
Свою новую композицию FACE посвятил событиям, которые произошли в июле. Тогда певица Земфира решила выйти в социальные сети с критикой молодых певиц, которые становятся популярными. В частности, она заявила, что ей не нравится певица Гречка, которую начали сравнивать с Земфирой. Также она заявила, что у певицы Монеточки ужасный голос.
Напомним, 13 октября рэпер FACE анонсировал новый альбом. Будущий релиз будет называться Slime. Подробности о релизе пока не раскрываются.
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