Энтузиаст собрал портрет главного героя Red Dead Redemption 2 из 29 тысяч домино

Релиз Red Dead Redemption 2 состоялся несколько недель назад. Фанаты решили не оставлять это событие, поэтому начали всячески отмечать выход ковбойского боевика.
Пользователь YouTube под псевдонимом TheDominoKing собрал портрет главного героя Артура Моргана из домино. Для этого ему пришлось потратить 29375 камней домино.
После того как энтузиаст выстроил соответствующую картинку, он толкнул первую костяшку. Это позволило раскрыть его задумку в полной красе. По словам энтузиаста, он начал работу над этим проектом ещё до релиза игры.
- Популярные
- По времени