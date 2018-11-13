В игре Fortnite появятся смертоносные турели

Читайте также

В игре Fortnite появятся смертоносные турели

1

Фото: © Eurogamer

Разработчики планируют порадовать геймеров новым контентом, который будет доступен после выхода очередного обновления.

Студия Epic Games анонсировала, что ждёт игроков в Fortnite с выходом нового обновления. Об этом сообщило издание Cultofmac.

<p>Фото: © Eurogamer</p>

Уже на этой неделе разработчики планируют добавить в шутер турели. По всей видимости, работать они будут так же, как и портативные форты. Геймеру нужно будет лишь кинуть предмет на землю, после чего появится турель. Правда, установка будет не автоматической — стрелять придётся игроку самостоятельно.

По словам геймеров, они опасаются, что появление турелей может вызвать дисбаланс, так как это достаточно мощная вещь. Также есть и те, кто задаётся вопросом, насколько турели будут полезны на самом деле, потому что стрелок будет отличной мишенью для снайперов.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×