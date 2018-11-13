Актёр "Игры престолов" назвал единственного выжившего в финале сериала

Актёр дал прогноз по поводу того, кто из героев "Игры престолов" точно доживёт до финальных титров. Об этом сообщает издание Mashable.
Информацией об "Игре престолов" актёр Шон Бин поделился в рамках интервью Mashable. Издание пообщалось с актёром по случаю выхода игры Hitman 2. В этой игре Бин озвучил одну из мишеней, которую главному герою нужно будет убить.
Бин сыграл в "Игре престолов" Неда Старка. Он рассказал, что убийство этого персонажа было запоминающимся событием и шоком для актёра, однако он гордится этим, так как здорово быть частью феномена, а также создать персонажа, который запомнится навсегда.
По словам актёра, точно должна выжить Арья Старк. Бин предположил, что она будет последней и, может быть, даже займёт престол. О дате выхода финала "Игры престолов" всё ещё нет информации.
- Популярные
- По времени