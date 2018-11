Организаторы "Оскара" от мира видеоигр обещают порадовать геймеров

Во время проведения этого мероприятия будет представлено рекордное количество новых видеоигр.

Руководство премии индустрии компьютерных игр The Game Awards сообщило о том, что в 2018 году будет рекордное количество анонсов в рамках мероприятия. Об этом сообщило издание Wccftech.

Также стало известно, что "Оскар" от мира видеоигр будут показывать в этом году в прямом эфире на более чем 40 глобальных площадках. Организаторы мероприятия заявили, что мир меняется, поэтому геймеров ждут серьёзные перемены.

Напомним, церемония TGA пройдёт 6 декабря 2018 года. В прошлом году главный приз получила игра под названием The Legend of Zelda: Breath of the Wild.