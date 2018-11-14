Теперь официально! PlayerUnknown’s Battlegrounds выйдет на PlayStation 4

Студия PUBG Corporation всё же выпустит королевскую битву PlayerUnknown’s Battlegrounds на консоли PlayStation 4. По этому поводу компания Sony опубликовала новый трейлер шутера.
Выход игры ожидается 7 декабря. Разработчики решили порадовать тех, кто решится на оформление предварительного заказа игры: эти геймеры получат скин Натан Дрейка из Uncharted, рюкзак Элли из Last of Us и эксклюзивную тему.
Всего на старте в PS4-версии шутера игрокам будут доступны три карты. Четвёртую разработчики обещают добавить зимой. В настоящий момент PUBG доступна на ПК, мобильных устройствах, а также Xbox One.
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