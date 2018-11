Теперь официально! PlayerUnknown’s Battlegrounds выйдет на PlayStation 4

За оформление предварительного заказа разработчики подарят геймерам внешний облик героя Uncharted.

Студия PUBG Corporation всё же выпустит королевскую битву PlayerUnknown’s Battlegrounds на консоли PlayStation 4. По этому поводу компания Sony опубликовала новый трейлер шутера.

Выход игры ожидается 7 декабря. Разработчики решили порадовать тех, кто решится на оформление предварительного заказа игры: эти геймеры получат скин Натан Дрейка из Uncharted, рюкзак Элли из Last of Us и эксклюзивную тему.

Всего на старте в PS4-версии шутера игрокам будут доступны три карты. Четвёртую разработчики обещают добавить зимой. В настоящий момент PUBG доступна на ПК, мобильных устройствах, а также Xbox One.