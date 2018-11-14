Instagram восстановил аккаунт Рамзана Кадырова

С момента блокировки учётной записи главы Чечни в социальной сети прошёл почти целый год.

Страницу главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети "Инстаграм" полностью разблокировали. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

Справедливость восторжествовала. На это потребовалось почти одиннадцать месяцев Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров пожаловался на то, что всё это время его подписчики были лишены возможности получать информацию из первых рук. При этом у жителей Чечни не было возможности напрямую обращаться к нему, минуя все бюрократические инстанции.

Кадыров добавил, что он не уверен, что произошедшая ошибка не будет повторена. Глава Чечни уже сделал первую публикацию в социальной сети после разблокировки — она посвящена пистолету.

Напомним, страницы Рамзана Кадырова были заблокированы в "Инстаграме" и "Фейсбуке". Это произошло в декабре 2017 года. Связано это было с тем, что глава Чечни попал в санкционный список США по Закону Магнитского в связи с нарушением прав человека на территории республики.