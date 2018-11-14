Instagram восстановил аккаунт Рамзана Кадырова

Страницу главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети "Инстаграм" полностью разблокировали. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.
Справедливость восторжествовала. На это потребовалось почти одиннадцать месяцев
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров пожаловался на то, что всё это время его подписчики были лишены возможности получать информацию из первых рук. При этом у жителей Чечни не было возможности напрямую обращаться к нему, минуя все бюрократические инстанции.
Кадыров добавил, что он не уверен, что произошедшая ошибка не будет повторена. Глава Чечни уже сделал первую публикацию в социальной сети после разблокировки — она посвящена пистолету.
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ПИСТОЛЕТ. Как много я должен сказать тебе, мой друг. Будто в этой тишине только ты и я. Сколько трудных лет мы прожили с тобой? Сколько метких свинцовых "слов" сказал ты врагам и негодяям защищая мою честь, достоинство и жизнь. Ты стал мне братом. Преданным и молчаливым. Верным и бескорыстным. Сколько помню себя смышленым ты был со мной. Днём, играя лучами мирного летнего солнца и морозной ночью на войне, как неприхотливый боевой товарищ, в коем не было сомнений. Смотрю на тебя как на скромного учителя, что даёт мне короткие, но очень мудрые советы и мысленно повторяю их... "Чти оружие и оно будет верным стражем твоей чести", "Храни оружие в чистоте и оно не запятнает твою совесть", "Если вынул пистолет - не мешай ему, он лучше знает свою работу", "Если суетишься, то лучшее место для твоего оружия - музей..." Ты член моей семьи. Тебя любят мои дети. Лишь мой строгий взгляд останавливает их от забавной игры с тобой. Как мило дремлешь ты под моей подушкой, прислонившись рукоятью к моей ладони. А когда, перед сном, я достаю из тебя серебристую обойму, то вижу стройный ряд бойцов со сверкающими касками. Они так и рвутся в бой, всецело вверяя мне собственную судьбу. И тут я вспоминаю своих БРАТЬЕВ. Своих боевых ТОВАРИЩЕЙ. И тогда приходит ПОКОЙ. А с ним и безмятежный сон. И тогда я желаю тебе спокойной ночи. ПИСТОЛЕТ, БРАТ МОЙ...
Напомним, страницы Рамзана Кадырова были заблокированы в "Инстаграме" и "Фейсбуке". Это произошло в декабре 2017 года. Связано это было с тем, что глава Чечни попал в санкционный список США по Закону Магнитского в связи с нарушением прав человека на территории республики.
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