Канье Уэст и Марк Цукерберг спели в караоке хит 90-х годов

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Канье Уэст и Марк Цукерберг спели в караоке хит 90-х годов

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Фото: © twitter.com/ye

Популярный американский рэпер и руководитель социальной сети "Фейсбук" исполнили песню Backstreet Boys.

Канье Уэст опубликовал в своём твиттер-аккаунте фотографию из караоке. Рэпер написал, что там он и компания его друзей исполнили композицию I Want It That Way группы Backstreet Boys.

Уэст не написал, когда это произошло и кто был вместе с ним. В одном из напарников Канье пользователи социальной сети и зарубежные СМИ узнали Марка Цукерберга, основателя "Фейсбука".

Напомним, в 2010 году Канье Уэст представил сразу три новые композиции в офисе социальной сети "Фейсбук". А в 2016 году рэпер публично попросил денег у Марка Цукерберга, так как тогда Канье испытывал финансовые трудности.

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