Названы характеристики смартфона для геймеров Nubia Red Magic Mars

Это уже второй игровой смартфон компании Nubia, который недавно прошёл тесты мощности.

Благодаря сервису AnTuTu удалось установить, что новый гаджет получил восемь гигабайт оперативной памяти. Смартфон оснастили процессором Snapdragon 845. Об этом сообщает GizmoChina.

Также разработчики выпустят варианты с 8 и 10 гигабайтами оперативной памяти. Размер экрана будущего гаджета не указывается, однако есть предположение, что разрешение составит 2160 на 1080 пикселей (аналогичный показатель был у первого смартфона Nubia Red Magic).

Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android. Релиз ожидается в середине декабря 2018 года.