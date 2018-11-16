Джим Керри зашифрованно послал Марка Цукерберга

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Джим Керри зашифрованно послал Марка Цукерберга

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Фото: © Twitter / thehill

В начале этого года популярный американский актёр удалил свою страницу из социальной сети "Фейсбук".

Джим Керри послал зашифрованное оскорбление Марку Цукербергу, основателю социальной сети "Фейсбук". Соответствующую запись он опубликовал в социальной сети "Твиттер".

Американский актёр опубликовал ссылку на статью издания The New York Times. Она посвящена кризису в социальной сети "Фейсбук", а также скандалам вокруг компании. Вместе с этим актёр выложил портрет Цукерберга с подписью: "Эй, Цукерберг. Мы знаем, кто ты. Мы видели, что ты сделал".

Вместе с этим Керри зашифровал в своём сообщении послание Цукербергу. Для этого он использовал двоичный код: "У меня для тебя есть ещё одно небольшое сообщение на твоём родном языке: 01000110 01110101 01100011 01101011 00100000 01111001 01101111 01110101 00101110 00100000 00001101 00001010". В переводе с двоичного кода эти цифры означают "иди к чёрту".

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