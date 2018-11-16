Blizzard разрешила бесплатно поиграть в Overwatch

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Blizzard разрешила бесплатно поиграть в Overwatch

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Фото © Blizzard Entertainment

Опробовать популярный командный шутер смогут пользователи персональных компьютеров и консолей.

Компания Blizzard проводит очередную бесплатную неделю доступа к Overwatch. На этот раз опробовать игру можно будет с 20 по 27 ноября.

Такая возможность будет у владельцев ПК и консолей PlayStation 4 и Xbox One. Несмотря на то что акция будет проводиться на следующей неделе, геймеры могут заранее скачать игру на свои устройства.

Во время проведения бесплатного периода геймеры смогут играть за любого из 29 героев шутера. Также весь накопленный прогресс будет сохранён и перенесён в полную версию игры в случае её покупки.

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