Sony отказалась принимать участие в главной игровой выставке

В настоящий момент сотрудники японской компании ищут новые способы для привлечения аудитории.

В одном из своих последних интервью представители компании Sony сообщили о том, что японцы не планируют посещать в 2019 году выставку Е3. Причина пропуска главной игровой выставки не называется.

В Sony отметили, что у них в настоящий момент нет в планах запуска собственного мероприятия, похожего на Blizzcon. Также сотрудники японской корпорации заявили, что они будут работать над новым форматом коммуникации с геймерами.

Напомним, что в рамках выставки Е3 в этом году Sony показала сразу несколько крупных проектов. Среди них были вторая часть The Last of Us, Days Gone, Death Stranding и многие другие.