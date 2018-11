Названы самые продаваемые игры для PlayStation 4

С момента выхода игровой консоли японской компании прошло пять лет. Всего продано более 86 миллионов устройств.

15 ноября консоли PlayStation 4 исполнилось пять лет. Устройство компании Sony появилось на рынке в 2013 году. По этому случаю разработчики решили поделиться информацией об устройстве.

Как оказалось, с момента выхода консоли её купили более 86 миллионов раз. Самыми популярными играми по продажам стали Call of Duty: Black Ops III, Call of Duty: WWII, FIFA 17, FIFA 18, а также Grand Theft Auto V.

Что же касается самых популярных игр в PS Plus, то ими стали Call of Duty: Black Ops III, Destiny 2, Dead by Daylight, Just Cause 3, Mafia III. Также геймеры чаще всего пользуются контроллерами цвета "антрацитовый чёрный", следом идут "синяя волна", "красная лава", "белый ледник", а также "зелёный камуфляж".