День возрождения из игры Fallout 76 стал официальным праздником в США

Читайте также

День возрождения из игры Fallout 76 стал официальным праздником в США

749

Фото © Bethesda Game Studios

Компания Bethesda опубликовала фотографию документа от губернатора штата Западная Виргиния.

Теперь 14 ноября — это День возрождения в Западной Виргинии. Именно в этот день состоялся релиз игры Fallout 76.

В официальном документе сказано, что игра Fallout 76 воссоздала разнообразные ландшафты американского штата, исторические места и достопримечательности. Также она позволяет геймерам проникнуться культурой и историей данного региона.

Таким образом, игра Fallout 76 сделала значительный вклад в туристическое развитие штата. Благодаря разработчикам удаётся привлечь людей, которые ранее ни разу не были в этом штате.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×