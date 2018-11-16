Фанаты считают, что Доктор Стрэндж выжил в фильме Мстители: Война бесконечности

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Фанаты считают, что Доктор Стрэндж выжил в фильме Мстители: Война бесконечности

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Кадр фильма "Мстители: Война Бесконечности"/ © Кинопоиск

Намёк на выживание этого персонажа содержится в сольном кинофильме про супергероя-волшебника.

Внимание на отсылку обратил пользователь форума Reddit под псевдонимом tman391. Фанат пересмотрел фильм "Доктор Стрэндж" и заметил интересную деталь в диалоге между главным героем и Старейшиной.

Старейшина утверждала, что не может посмотреть в будущее дальше определённого момента. В итоге оказалось, что этот предел — момент её смерти. Из этого следует, что Доктор Стрэндж не мог узнать несколько миллионов вариантов будущего, если бы погиб.

На самом деле это так или нет, станет известно в 2019 году. Премьера новой части "Мстителей" запланирована на 2 мая.

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