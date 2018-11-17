Опубликована "самая плохая книга алфавита", которая всем нравится

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Опубликована "самая плохая книга алфавита", которая всем нравится

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Фото: © Twitter / imran_jutt47

В середине октября появилась новая книга, которая направлена на обучение детей алфавиту.

Авторы книги называли своё творение "самой плохой книгой алфавита". Связано это с тем, что она полностью отличается от классических детских книг по развитию. Об этом сообщает Bored Panda.

Непривычные изображения и уникальные слова, которые предложены создателями зарубежного букваря, привлекают внимание как детей, так и взрослых. Сама же книга получила название P Is for Pterodactyl ("Птеродактиль").

Авторы книги заявили, что никогда в жизни не занимались созданием книг. Над алфавитом работали программист и рэп-исполнитель, которые решили переосмыслить классическую книгу. Всего на создание алфавита было потрачено 3 года.

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