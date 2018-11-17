Создатель мультсериала по Castlevania работает над адаптацией Devil May Cry

Ади Шанкар (автор взрослой мультипликационной адаптации Castlevania для Netflix) работает над своим новым проектом. Им станет шоу по мотивам Devil May Cry. Оба сериала будут существовать в тайной мультивселенной.
Шанкар пока не готов вдаваться в подробности по поводу вселенной. По его словам, он старался получить права на адаптацию культового боевика, чтобы продюсеры из Голливуда не испортили всё в очередной раз.
Добиться этого удалось благодаря успеху Castlevania. Шоу превзошло все ожидания Netflix, в итоге сериал продлили уже на третий сезон.
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