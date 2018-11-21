Кот побил енота при попытке пробраться в дом — видео

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Кот побил енота при попытке пробраться в дом — видео

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Фото: © Twitter / lindsaymills

В Соединённых Штатах Америки кот избил енота, который пытался пробраться в дом его хозяев.

Видео драки появилось в твиттер-аккаунте Линди Миллс. Девушка — хозяйка кота по кличке Бэйли.

В опубликованном ролике видно, как домашнее животное выпрыгивает через отверстие в двери и начинает атаковать енота. Сама Линди Миллс написала, что её кот — "чёртов король".

Пользователи в Сети восхитились тем, насколько смел оказался кот, который не оставил шансов дикому животному.

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