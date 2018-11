В PlayStation Store началась новая распродажа

Компания Sony придумала способ, как продлить низкие цены на видеоигры даже по завершении "чёрной пятницы".

В PlayStation Store теперь доступна новая распродажа, которая получила название "Взрывные предложения". Игры будут доступны по сниженным ценам до первого декабря.

Среди интересных предложений можно выделить: Star Wars: Battlefront (359 рублей), все части The Banner Saga (1799 рублей), Batman: Arkham Knight (599 рублей). Также скидки доступны на Hollow Knight (649 рублей), Rise of the Tomb Raider (599 рублей) и Firewatch (429 рублей).

Напомним, что недавно в PlayStation Store прошла распродажа в честь "чёрной пятницы". Некоторые предложения ещё актуальны. Также читайте наше руководство, как не разориться на покупке игр.