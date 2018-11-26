Продажи Battlefield V оказались сильно хуже предыдущей части

Из-за сложной релизной схемы Battlefield V ситуация может оказаться не такой однозначной. Об этом сообщает издание Eurogamer.
Продажи подсчитаны были за пять дней со дня появления Battlefield V на полках магазинов, а также за три дня в случае Battlefield 1. Несмотря на это, Battlefield V была доступна с 15 ноября в цифровом виде тем геймерам, которые оформили предварительные заказы Deluxe-издания.
Также ранний доступ получили подписчики сервиса Origin Access Premier. Помимо этого, повлияли регулярные увеличения объёмов продаж игр в цифровом виде.
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