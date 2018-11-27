Valve работает над новым дизайном Steam

Компания Valve уже давно работает над новым дизайном Steam. Летом разработчики обновили чаты (теперь они похожи на Discord), а согласно новым утечкам, разработчики готовятся выпустить масштабное обновление внешнего вида магазина цифровой дистрибуции.
Just remembered that Valve's been working on a Steam redesign for years now. Here's a picture from a presentation in January.— Pavel Djundik (@thexpaw) 25 ноября 2018 г.
It certainly doesn't look like the SteamU leak from 2 years ago: https://t.co/KjoRK8OnLA pic.twitter.com/2fG2acIIz8
Создатель сервисов SteamDB и Steam Status Павел Джандик сообщил, что Valve готовит новое оформление клиента. Вместе с этим он поделился скриншотом переделанной страницы игр.
По всей видимости, разработчики хотят полностью изменить дизайн сообществ, библиотек, достижений, а также других элементов Steam. Не исключено, что Джандик опубликовал лишь прототип дизайна. Сами разработчики пока не называют конкретных дат выхода обновления.
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