Джойстик Xbox для людей с ограниченными возможностями работает с Nintendo Switch

Читайте также

Джойстик Xbox для людей с ограниченными возможностями работает с Nintendo Switch

544

Фото: © Кадр из видео YouTube/My Mate VINCE

Подключить одно устройство к другому удалось блогеру, который сыграл с его помощью в Mario Kart.

Ведущий канала на YouTube под названием MyMateVince подключил к консоли Nintendo Switch контроллер Xbox Adaptive Controller. Гаджет предназначен для геймеров с ограниченными возможностями.

Для этого блогеру пришлось использовать адаптер Magic NS. Благодаря приспособлению удалось присоединить к игровой системе девайс от Xbox. По словам геймера, задержка сигнала оказалась незначительной.

На корпусе Xbox Adaptive Controller находится несколько кнопок. Само устройство при этом может выступать в качестве хаба для других контроллеров. В итоге геймер подключил к гаджету штурвал для авиационных симуляторов и копию контроллера Atari 2600.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×