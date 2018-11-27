Valve начала выпускать комикс по вселенной новой игры Artifact

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Valve начала выпускать комикс по вселенной новой игры Artifact

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Первый выпуск под названием "Пролог" знакомит читателей с главными героями вселенной.

Компания Valve начала выпускать комикс, посвящённый новой игре Artifact. Авторы комикса обещают "изменить вселенную Dota 2".

<p>Фото: © <a href="https://playartifact.com/news/1714079132244324771" target="_blank">Valve</a></p>

Первый выпуск под названием "Пролог" рассказывает о загадочном Доме коварных. Это некая фракция, которая пытается повлиять на судьбу мира с помощью магических карт. Первый выпуск комикса приурочили к выходу обновления бета-версии игры Artifact.

Второй выпуск ("Зов битвы") выйдет 28 ноября, в день выхода игры. В Valve заявили, что комикс расскажет о событиях, "которые навсегда изменят вселенную Dota 2". Комикс доступен также на русском языке.

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