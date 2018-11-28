Sony Pictures планирует снять женскую версию Человека-паука

Оригинальный персонаж популярных комиксов был создан ключевым автором Marvel Стэном Ли.

Кинокомпания Sony Pictures планирует снять анимационный фильм о Женщине-пауке. Об этом сообщает издание THR.

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Фильм будет посвящён трём поколениям женщин, у которых есть суперспособности. Одним из персонажей может стать Гвен Стейси (Гвен-Паук). Она известна по вымышленной вселенной Marvel.

Сценарий ленты напишет Бек Смит, продюсером будет Эми Паскаль (работала над "Веномом"). Также ожидается, что в фильме примут участие Ави Арад, Фил Лорд, Кристофер Миллер и Кристина Стейнберг.