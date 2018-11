The Gardens Between выйдет на Xbox One

Изначально сентиментальное приключение вышло в сентябре и было доступно только в Steam.

Игра The Gardens Between получила очень положительные отзывы от пользователей. Теперь история о двух друзьях и времени, которое протекает во все стороны, будет доступно на консоли Xbox One.

Релиз головоломки на консоли Microsoft ожидается 29 ноября. Главные герои игры — Арина и Френдт, они дружат с детства. На пороге своего взросления они попали в сказочный сад, где полно воспоминаний из их прошлого. Ребятам нужно определить, какие воспоминания реально важны.

Рейтинг игры The Gardens Between составляет 92 балла из 100 на основе пользовательских оценок в сервисе цифровой дистрибуции Steam.