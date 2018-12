"Яндекс" назвал самые популярные игры 2018 года

Для составления соответствующих расчётов специалисты использовали данные о запросах за период с 1 января по 19 ноября.

Аналитики "Яндекса" назвали самые популярные поисковые запросы в 2018 году. Исследование доступно на сайте компании.

Самой популярной игрой стал боевик Far Cry 5. Также в тройку лидеров вошли боевик о ковбоях от создателей GTA (Red Dead Redemption 2) и одна из главных игр в жанре королевской битвы PlayerUnknown's Battlegrounds.

Также в топ-10 входят игры Kingdom Come: Deliverance, Detroit: Become Human, Shadow of the Tomb Raider, Fallout 76, Assassin's Creed Odyssey, Fortnite и Sea of Thieves. Как сообщили в "Яндексе", при составлении этой подборки игр не учитывались браузерные и мини-игры.