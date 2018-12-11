Названа главная игра 2018 года

В Лос-Анджелесе провели церемонию вручения премии The Game Awards 2018 (своего рода "Оскар" в мире игр). Главную награду получила игра God of War, которая выходила эксклюзивно для PlayStation 4.
Больше всего наград получила игра Red Dead Redemption 2. Боевик от студии Rockstar удостоен призов в следующих номинациях: "Лучшее повествование", "Лучшая музыка", "Лучшее звуковое оформление", "Лучший актёр".
При этом лучшей поддерживаемой игрой стала Fortnite, лучшей ролевой игрой — Monster Hunter: World, а лучшей гоночной игрой — Forza Horizon 4.
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