Стали известны подробности новой части Far Cry

Выход боевика запланирован на пятнадцатое февраля будущего года на ПК и консолях.

Недавно компания Ubisoft анонсировала продолжение Far Cry 5. Новая игра получила название Far Cry: New Dawn. В связи с этим арт-директор проекта Айзек Палисмадо решил рассказать подробности о новой игре.

По словам разработчика, команда уже давно планировала выпустить Far Cry в сеттинге постапокалипсиса. Студия Ubisoft хотела сделать что-то уникальное с собственным видением. Главными злодеями в новой игре будут сёстры-близняшки Джоуи и Микки, которые руководят остальными негодяями Highwaymen. По словам разработчиков, мировоззрение персонажей сформировано новым миром: миром беззакония и дефицита.

Также стало известно, что в новой игре будут совместные миссии. Игрокам во время экспедиций нужно будет исследовать разные страны после ядерной войны. Релиз новой игры ожидается 15 февраля.